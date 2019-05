Jan Penris (Vlaams Belang) geeft ”per ongeluk” hartje aan Hitlergroet

Gewezen Vlaams volksvertegenwoordiger Jan Penris (Vlaams Belang) heeft een verholen Hitlergroet onder zijn verkiezingspost beloond met een hartje. “Per ongeluk”, reageert Penris.

Jan Penris postte vlak voor de verkiezingen een foto van zichzelf op Facebook en kreeg daar heel wat reacties op. Boodschappen met felicitaties en succeswensen, maar ook een reactie met ‘88’. Een misplaatste reactie, want het getal ‘88’ wordt in blank-nationalistische kringen gebruikt als subtiele variant op ‘Heil Hitler’. Dat zit zo: het getal acht, in het Engels ‘eight’, klinkt als de Engelse letter ‘H’. De letter H is tevens de achtste letter van het alfabet. Het getal leest dus als ‘eight eight’ ofwel HH, en dat staat voor Heil Hitler.

Per ongeluk

Volgens Penris gaf hij deze reactie onder zijn Facebook-post onbewust een ‘like’. “Zeker tijdens de verkiezingen krijg ik veel reactie, dus ik lees niet alles even aandachtig”, zegt de voormalige Vlaamse volksvertegenwoordiger. “Maar alle aanmoedigingen beantwoord ik met een duimpje of een hartje. Als ik dan per ongeluk een negatieve boodschap een hartje geef, dan neem ik dat erbij.”

Of Penris eigenlijk wist wat ‘88’ dan wel had moeten betekenen? “Ik zou het begot niet weten. Ik hoor dat het cijfer 666 in sommige kringen iets betekent, dat zou het getal van de duivel zijn. Op den duur wordt alles zo gecodificeerd, daar doe ik niet aan mee”, aldus Penris. “Als hij ‘Heil Hitler’ had geschreven, dan had ik natuurlijk voorzichtiger gereageerd. Ik ken de man die het geschreven heeft vrij goed, het is de zoon van iemand die op mijn kinderen heeft gelet, en zal het ook met hem bespreken.”