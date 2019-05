Greenyard Maaseik heeft zich versterkt met Rasmus Breuning Nielsen. De Deense international komt over van het Italiaanse Globo Banca Popolare del Frusinate Sora.

“Sora eindigde zopas 9e in de Italiaanse Serie A, vlak voor Ravenna met ‘onze’ Pieter Verhees en Kamil Rychlicki (die amper een jaar na zijn titel met Maaseik al naar Europees kampioen Civitanova verhuist...)”, klinkt het in een persbericht. “Rasmus speelde in Sora zowat de helft van de wedstrijden.”