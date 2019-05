G-Voetbalteam Eendracht Mechelen aan de Maas scoort in Melle

Maasmechelen - De sportieve afsluiter van het voetbalseizoen voor de G-voetballers van Eendracht MM was de deelname aan het G-voetbaltornooi op zaterdag 25 mei in Cercle Melle.

Na drie jaar te hebben deelgenomen aan het Internationaal Voetbaltornooi van FC Oda in Weert was het tijd om eens andere lucht op te snuiven. Het voetbalkamp van G-Voetbal Eendracht en de deelname aan een G-voetbaltornooi was dit jaar van vrijdag 24 t/m zondag 26 mei in Sint-Niklaas en Melle. Het vertrek was voorzien bij Club Italia.

De spelers en hun ouders arriveerden stipt op tijd. Na het nuttigen van een lekkere expresso, capucinno of een fris colaatje was het tijd om de bussen te laden, afscheid te nemen en te vertrekken richting Villa Heiwijck in Sint-Niklaas. Ze arriveerden mooi op tijd en het plezier kon beginnen. Slaapkamers werden in orde gebracht en de jongens begonnen hun eerste wedstrijdje voetbal, volleybal, pingpong en badminton te spelen. Het avondmaal van chefkok Luc was een lekkere pasta mista.

Zaterdagmorgen vertrok de groep tijdig naar Melle. Een ploeg speelde op nivean 4 en een ploeg op niveau 3. Het was een sportieve, leuke en zonnige (op een aantal regendruppels na) voetbaldag. Deelnemen was belangrijker dan winnen, maar de jongens scoorden toch. Ze wonnen namelijk de FAIRPLAYbeker. De avond werd afgesloten met een lekkere hamburger en frietjes. Een ijsje kon er ook nog net bij.

Zondagmorgen was het koffers pakken, een laatste voetbalwedstrijdje spelen en dan vlug vertrekken naar Maasmechelen, want er moest nog gestemd worden. Nu nog de culinaire afsluiter van het seizoen: frietfeest op vrijdag 21 juni, en dan kan de voorbereiding starten van het nieuwe seizoen.Dankjewel spelers en trainers voor dit mooie voetbalkamp.