Gwendolyn Rutten (Open Vld): “We moeten ons grondig afvragen hoe het beter kan”

Open Vld wil het resultaat van de verkiezingen “rustig en grondig” analyseren. “We gaan niet over tot de orde van de dag. We moeten ons grondig afvragen hoe het beter kan”, zei voorzitter Gwendolyn Rutten na afloop van het partijbestuur. Samenwerken met Vlaams Belang kan Open Vld niet. “Hun ideeën staan diametraal tegenover de onze”.

“We hebben een rustige, grondige analyse gemaakt. Dit was echter het begin van een oefening, niet het eindpunt”, zei Rutten, na afloop van de vergadering.

“De kaarten liggen heel moeilijk”, zei Rutten nog, die verder geen grote verklaringen wilde afleggen.

Samenwerken met Vlaams Belang kan Open Vld niet, zei Rutten. “Daar was iedereen het over eens. Gewoonweg omdat hun ideeën haaks op die van ons staan. Zij willen het land splitsen, wij willen beter samenwerken. Zij zijn een conservatieve partij die tegen euthanasie is, wij willen euthanasie net uitbreiden”.

“We moeten luisteren naar wat de kiezer heeft gezegd en die is duidelijk niet blij met hoe het land functioneert”, zegt Maggie De Block. “Er is een duidelijk signaal dat de mensen niet blij zijn. Er is onvrede over justitie of over de hoogte van de pensioenen. De mensen zijn ontevreden, we moeten luisteren naar hun verzuchtingen”.