Meer vrouwen in Vlaams Parlement

Onder de 124 verkozenen voor het Vlaams Parlement zijn er 59 vrouwen, ofwel 47,6 procent. Dat is meer dan bij de Vlaamse verkiezingen in 2014, toen 55 vrouwen rechtstreeks werden verkozen. Vlaams Belang (39,1 procent), N-VA (45,7 procent) en sp.a (46,2 procent) zijn de enige partijen van wie minder dan de helft van de verkozenen vrouw is.