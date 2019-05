De Wever vanmiddag naar de Koning

Hasselt - Om 15 uur gaat N-VA-voorzitter Bart De Wever op consultatie bij de Koning. Dat meldt VTM Nieuws.

Bart De Wever heeft intussen ook gereageerd op de persconferentie van Vlaams Belang. Dat de partij van Tom Van Grieken maandag dan toch geen breekpunten op tafel heeft gelegd, is volgens N-VA-voorzitter Bart De Wever een verstandige zet. “Dit lijkt mij een goed begin voor een gesprek”, zei hij na afloop van het partijbureau maandagmiddag, al benadrukte hij ook dat het water tussen de twee partijen diep blijft.

Het Vlaams Belang kondigde zondagavond na de klinkende verkiezingsoverwinning meteen aan breekpunten op tafel te zullen leggen. Maar de partij zag daar uiteindelijk van af. Voorzitter Tom Van Grieken verklaarde maandag na het partijbureau dat hij met een propere lei begint, en wacht op het initiatief van N-VA.

“Een goed begin voor een gesprek”, noemde De Wever dat. “Maar ik heb hem natuurlijk nog niet gezien. We moeten zien of die intenties oprecht zijn.” De N-VA-voorzitter neemt als kopman van de grootste partij in Vlaanderen het initiatief, en doet dat “in een logische volgorde”. Van groot naar klein of van klein naar groot, dat valt nog te zien, zei hij.

Of een gesprek met Vlaams Belang ook tot een Vlaamse regering met N-VA kan leiden, is niet uitgesloten. “Ik wens vandaag niets uit te sluiten. We kijken met open vizier naar die gesprekken. We mogen de fouten van het verleden niet herhalen”, klonk het, al benadrukte De Wever wel dat het water tussen zijn partij en Vlaams Belang diep blijft. “Er zijn nog wel een paar probleempjes tussen ons, dat politiek hooliganisme, die foute vrienden. Dat is niet verdwenen. Ook inhoudelijk: een aantal voorstellen gaan over de schreef of zijn onuitvoerbaar wat ons betreft.”