Belgisch topmodel Cesar Casier schrijft reisboek

Het Gentse topmodel Cesar Casier heeft dankzij zijn carrière al heel wat van de wereld gezien. Nu bundelt hij zijn mooiste reiservaringen in zijn nieuwste boek Trippin’. Daaruit kun ook jij inspiratie halen voor een volgende trip en adresjes met een uiterst modieus karakter bezoeken.

Cesar Casier heeft een nieuw boek uit. In Trippin’ neemt het model, dat al schitterde in campagnes van Armani, je mee naar steden die een blijvende indruk op hem hebben gemaakt. En dankzij zijn modellenwerk heeft hij heel wat stukjes van de wereld gezien.

New York City, Berlijn, Marrakech, Tokio maar ook Brussel en Gent bekijken door de ogen van Cesar levert leuke lijstjes mooie slaapplekken op en heel wat tips om te eten en te drinken en to do’s. Uitgegeven bij Borgerhoff & Lamberigts, te koop voor 50 euro.

Casier is wat boeken schrijven betreft niet aan zijn proefstuk toe. Hij bracht eerder al twee kookboeken uit met gezonde gerechten. In zijn eerste Model Kitchen was er onder meer ruimte voor de favoriete recepten van bevriende modellen. Zijn tweede boek werd ook een kookboek, met de titel Cesar’s Kitchen.