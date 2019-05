Werner Janssen (N-VA) valt uit de boot: “Had het zien aankomen”

Beringen - Werner Janssen (N-VA) geraakte vanop de vijfde op de Kamerlijst in Limburg niet herverkozen. “Dat is spijtig, maar ik had het wel zien aankomen. Ik ben nog schepen in Beringen, dus ik zal mij daar honderd procent op toeleggen”, reageert Janssen aan Belga.

N-VA gaat in Limburg van 5 naar 3 zetels, waardoor Werner Janssen niet langer in de Kamer zal zetelen. “Ik stond met de vijfde plaats op een strijdplaats. Vorige keer hadden we heel goed gescoord, waardoor de lijststemmen verder waren doorgekomen. De peilingen gaven ons nu een resultaat tot 27 procent, dus ik wist dat het moeilijk werd om verkozen te worden”, zegt Janssen. “Ik heb vijf jaar in de Kamer gezeteld en ik heb mijn werk daar gedaan. Ik ben nog altijd schepen van de derde grootste stad in Limburg.”

Ook Janssen ziet vooral verliezers en een verdeeld land. “Ik hoop dat de signalen van de bevolking opgevangen worden. Als ik al zie wat in Wallonië gezegd wordt over de ‘bruine pest’ in Vlaanderen, dan zie ik het heel somber in”, stelt Janssen. “Dat zijn weer uitspraken die er gewoon over zijn. Je ziet echt dat wij in twee democratieën leven. Hoe dat we daar gaan uitkomen, is natuurlijk een andere zaak.”