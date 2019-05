Schauvliege “bijzonder blij” met persoonlijke score

Oost-Vlaams CD&V-lijsttrekker Joke Schauvliege is “bijzonder blij” met haar persoonlijk verkiezingsresultaat. Ze haalde zondag 43.428 voorkeurstemmen.

Schauvliege is met ruim 43.000 voorkeurstemmen de negende politicus in de rangorde van Vlaamse voorkeurstemmen. “Een mooi signaal”, zegt de voormalige minister van Omgeving, die begin februari ontslag moest nemen na uitspraken over de klimaatbeweging die ze later heeft ingetrokken.

Hoewel Schauvliege persoonlijk het resultaat van de vorige verkiezingen niet kon evenaren (ze haalde toen 55.000 voorkeurstemmen), blijft ze electoraal een zwaargewicht en moet ze in Oost-Vlaanderen enkel Guy D’Haeseleer van Vlaams Belang laten voorgaan.

Dat de groene golf die zich in het Franstalige landsgedeelte heeft voltrokken zich niet doorzet in Vlaanderen, begrijpt Schauvliege. “Ik denk dat iedereen klimaat belangrijk vindt. Maar je moet het op een haalbare en redelijke manier doen. De kiezer heeft de manier waarop ik aan klimaatbeleid heb gedaan, wél geapprecieerd.”

De voormalige minister vindt dat CD&V “bescheiden” moet zijn over een nieuwe regeringsdeelname. “Ik ben bereid mijn verantwoordelijkheid op te nemen”, klinkt het maandag op de vraag over een mogelijke comeback als minister. Of dat kan met Groen, dat zondag alsnog lichte winst boekte, sluit ze niet uit. “Maar daar zal nog veel over gepraat moeten worden.”

“Klimaat staat op de agenda”, aldus Schauvliege. “Maar het moet behapbaar blijven voor de modale Vlaming.”

CD&V verloor zondag meer dan 5 procent van zijn stemmen bij de verkiezingen voor het Vlaams parlement. Over de positie van partijvoorzitter Wouter Beke wil Schauvliege zich nog niet uitspreken. “We moeten rustig, allemaal samen de analyse maken”, klinkt het nog.