Petra Kvitova geeft op de valreep forfait voor Roland Garros

Petra Kvitova trekt zich in laatste instantie terug van Roland Garros. De Tsjechische nummer zes van de wereld sukkelt met een armblessure, zo bevestigde ze maandag in een tweet.

“Ik ben zo teleurgesteld dat ik mijn forfait voor Roland Garros moet aankondigen”, opent de 29-jarige Kvitova. “Ik heb al enkele weken pijn in mijn linkervoorarm en een scan gisterenavond bevestigde een scheur, die jammer genoeg erger kan worden als ik vandaag speel. Twee jaar geleden maakte ik op Roland Garros mijn comeback (nadat ze met een mes was aangevallen, red), dus ik vind het oprecht jammer dat ik hier dit jaar niet kan spelen. Het is een heel moeilijke beslissing maar ik hoop dat het toernooi een succes wordt en kijk uit naar mijn terugkeer in 2020.”

Kvitova, de Wimbledonkampioene van 2011 en 2014, zou het in de eerste ronde opnemen tegen de Roemeense Sorana Cirstea (WTA 84). Haar plaats wordt ingenomen door de Slovaakse ‘lucky loser’ Kaja Juvan (WTA 131).

