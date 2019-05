Dit nieuwe Hard Rock-hotel krijgt de vorm van een reuzegrote gitaar

Rockliefhebbers kunnen er binnenkort een bestemming bijschrijven op hun bucketlist. In Florida wordt namelijk volop gebouwd aan het allereerste hotel wereldwijd dat de vorm zal krijgen van een gitaar.

Zo’n 120 meter hoog wordt het Hard Rock-hotel in de vorm van een gitaar in Miami in Florida. Een nieuwe toplocatie voor muziekliefhebbers, want het paradepaardje bij uitstek wordt de enorme concertzaal Hard Rock Live waar plaats is voor 7.000 toeschouwers en jaarlijks zo’n honderd concerten van heel wat grote artiesten zullen plaatsvinden. Daarin alleen al werd zo’n 110 miljoen euro gestopt.

En daar stopt het niet. Op de site zijn veertien restaurants terug te vinden, er is een casino, een meer waarop met bootjes gevaren kan worden en een enorme rooftop bar, maar ook een shoppingcenter, een spa en een theater. En natuurlijk mogen ook de vele memorabilia uit de muziekgeschiedenis niet ontbreken. Zo zal de gouden piano van Elvis in de hal van het hotel staan. Het gehele kostenplaatje bedraagt 1,3 miljard euro.

Suites met zwembad

De kamers zelf beginnen bij een grootte van zo’n 47 vierkante meter, maar er zijn ook suites met zwembad beschikbaar en zelfs villa’s die zich gedeeltelijk onder water zullen bevinden en een eigen butler krijgen. De reservaties voor het Seminole Hard Rock Hotel & Casino, zoals het voluit heet, gaan vanaf 24 juli van start. Het hotel zelf opent op 24 oktober de deuren.