Een 54-jarige vrouw uit Beringen is gewond geraakt bij een kop-staartaanrijding tussen twee auto’s op de Omer Vanaudenhovelaan in Diest. Dat meldde de politiezone Demerdal maandag. Het eerste voertuig was gestopt ter hoogte van de saspoort om een fietser te laten oversteken. De bestuurder van het achteropkomende voertuig , een 18-jarige uit Zoutleeuw, had dit niet opgemerkt en reed op zijn voorligger in.