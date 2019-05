Ongeveer 16% van de 911 voertuigen die vrijdag een flitscamera in de politiezone Bilzen/Hoeselt/Riemst passeerden, reed sneller dan toegelaten. De topsnelheid op de Maastrichtersteenweg in Riemst gemeten was117 km/ uur of 47 km/uur te snel. Op de Rode Kruislaan (70 km/uur) in Bilzen klokte een auto af op 110 km/uur. Op Tongersesteenweg (50 km/uur) in Hoeselt bedroeg hoogst gemeten snelheid 79 km/uur.