Nederlanders moeten auto laten staan omdat ze boete niet kunnen betalen

Bilzen / Hoeselt / Riemst -

De auto’s van twee Nederlanders zijn vrijdag in beslag genomen bij een controle. Redenl: de twee konden hun boete 1.260 en 53 euro niet meteen betalen. Tot de rekening was vereffend, waren ze hun voertuig kwijt. Nog bij de controles op de Maastrichtersteenweg in Riemst, de Rode Kruislaan in Bilzen en de Bilzersteenweg in Hoeselt testten 4 bestuurders positief op alcohol en twee op drugs. Drie bestuurders zijn hun rijbewijs voor 15 dagen kwijt.