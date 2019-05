Dit zijn de uitslagen van de uittredende ministers

Hoe deden de Vlaamse regeringsleden en de federale ministers het? Heeft de kiezer hun regeringsdeelname in dank afgenomen of hebben ze hun beleid als een boemerang in het gezicht gekregen? Een overzicht.

• VLAAMSE REGERING

Geert Bourgeois (N-VA), minister-president van Vlaanderen.

Afscheidnemend Vlaams minister-president Geert Bourgeois is nipt de populairste kandidaat voor het Europees Parlement. Met alle bureaus geteld blijkt hij 343.290 voorkeurstemmen te hebben gekregen.

Hilde Crevits (CD&V), minister van Onderwijs.

Hoewel ze naar eigen zeggen haar ambitie voor Vlaams Minister-president mag opbergen is het CD&V-boegbeeld met 130.912 voorkeurstemmen goed voor het grootste aantal voorkeurstemmen in West-Vlaanderen. Met 23,3 procent van de stemmen is CD&V met Crevits als lijsttrekker de grootste partij van de provincie.

Sven Gatz (Open VLD), minister van Media, Cultuur, Jeugd en Brussel.

Lijstduwer Sven Gatz is met 2.103 voorkeurstemmen geen hoogvlieger. Hij deed dienst al lijstduwer, zijn partij eindigt in Brussel op de derde plaats met 13,8 procent van de stemmen.

Liesbeth Homans (N-VA), minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding.

Liesbeth Homans is goed voor 40.480 voorkeurstemmen. In Antwerpen moet N-VA bijna 5 procent verlies incasseren, maar blijft het toch de grootste partij.

Jo Vandeurzen (CD&V), minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Ondanks zijn zestiende plaats is Jo Vandeurzen in Limburg goed voor 24.717 voorkeurstemmen. Hij is in Limburg de vierde populairste politicus. Zijn partij CD&V noteert een verlies van 4 procent is met 19,2 procent van de stemmen de derde partij van Limburg.

Lydia Peeters (Open VLD), minister van Financiën en Begroting, Energie.

Lijsttrekker Lydia Peeters kon met Open VLD in Limburg de stemmen consolideren. Haar partij is met 11,9 procent van de stemmen de vijfde partij van Limburg. Zelf is ze goed voor 23.728 voorkeurstemmen.

Ben Weyts (N-VA), minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Toerisme, Vlaamse Rand en Dierenwelzijn.

N-VA Vlaams Brabant zag met lijsttrekker Ben Weyts 3,8 procent van de kiezers vertrekken. Momenteel moet N-VA 1 zetel afstaan. Weyts is goed voor 64.640 voorkeurstemmen, ver voor Open VLD-lijsttrekker Gwendwolyn Rutten met 44.866 voorkeurstemmen.

Koen Van den Heuvel (CD&V), minister van Omgeving, Natuur en Landbouw.

In Antwerpen moest CD&V met lijsttrekker Van den Heuvel een verlies van 8,5 procent slikken. Dat vertaalt zich in drie zetels minder. Met 11,5 van de stemmen is CD&V de derde partij van Antwerpen en de grote verliezer in de provincie. Van den Heuvel zelf is goed voor 36.825 voorkeurstemmen.

Philippe Muyters (N-VA), minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport.

Met 18.800 voorkeurstemmen doet de N-VA’er het minder goed dat zijn partijgenoten.

• FEDERALE REGERING

Maggie De Block (Open VLD), minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, later ook van Asiel en Migratie

Ooit waanzinnig populair, maar nu is het Open VLD-kopstuk goed voor 40.819 voorkeursstemmen in Vlaams-Brabant. Open VLD moet bijna 10 procent verlies incasseren en is zo de tweede partij in Vlaams Brabant. Qua zetelverlies blijft dat beperkt tot één zetel.

LEES OOK. Maggie en Hilde donderden van hun troon

Theo Francken (N-VA), staatssecretaris voor Asiel en Migratie, later Kamerlid.

Met 122.738 voorkeurstemmen is de voormalige staatssecretaris de populairste politicus van Vlaams-Brabant. Zijn grootste uitdager op rechts, Dries van Langenhove strandt op 39.295 voorkeurstemmen. Qua zetels weet lijsttrekker Francken de N-VA in Vlaams- brabant te consolideren. De partij verliest daar 0,6 procent van de stemmen.

Koen Geens (CD&V), minister van Justitie.

De doorgaans ‘grijze’ minister is in Vlaams-Brabant kan zijn lijsttrekkerschap niet verzilveren. In Vlaams-Brabant verliest CD&V 2,6 procent. Dat vertaalt zich naar een zetel minder. Hij behaalde 45.962 voorkeurstemmen.

Zuhal Demir (N-VA), staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen.

In Limburg is Demir met 61.444 voorkeurstemmenkampioen. De N-VA moet 8,8 procent inleveren en strandt op 22,6. N-VA verliest twee zetels in het halfrond, maar blijft wel de grootste partij van Limburg.

Kris Peeters (CD&V), vicepremier en minister voor Werk, Economie en Consumenten

De CD&V oudgediende komt op voor de Europese verkiezingen, hij haalde 256.822 voorkeurstemmen.

Alexander De Croo (Open VLD), vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post

Open VLD-lijsttrekker Alexander De Croo zag in Oost-Vlaanderen zijn partij een klein verlies noteren van 0,6 procent. Voorlopig vertaalt zich dat echter wel in het verlies van 1 zetel. Hij haalde wel het meeste voorkeurstemmen: 80.283.

Pieter De Crem (CD&V), minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken.

Werd in extremis na de val van Michel I terug naar het nationale toneel gekatapulteerd. De minister van Defensie is goed voor 36.118 voorkeurstemmen.

Jan Jambon (N-VA), vicepremier en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, later Kamerlid en burgemeester van Brasschaat.

De voormalige vicepremier haalde 187.826 voorkeurstemmen. In Antwerpen moest N-VA 8,2 procent inleveren, maar het blijft de grootste partij met 31,2 procent van de stemmen.

Bart Tommelein (Open VLD), staatssecretaris voor Bestrijding van de Sociale Fraude, Privacy en Noordzee

Tommelein stapte op als staatssecretaris na de gemeenteraadsverkiezingen. Hij werd burgemeester van Oostende. In West-Vlaanderen noteert Open VLD een lichte daling van 0,9 procent, al vertaalt zich dat niet in zetelverlies. Hij moet Hilde Crevtis voorlaten, maar is met 35.265 voorkeurstemmen de tweede in West-Vlaanderen.

Johan Van Overtveldt (N-VA), minister van Financiën.

Van Overtveldt stapte met alle andere N-VA-ministers uit regering na Marrakech-crisis. Hij is goed voor 104.723 voorkeurstemmen.

Bekijk hier alle uitslagen.