Het gaat niet goed met Topshop: reeks sluitingen aangekondigd

De verkoopcijfers bij Topshop zitten in het slop en dalen al sinds 2015. In een poging om het tij te doen keren en de inkomsten op te krikken, zal de keten in Groot-Brittannië en de VS een reeks winkels sluiten.

Dat het niet goed gaat met Topshop is een understatement. De verkoop draait in de soep en ze moeten het al enkele jaren afleggen tegen andere grote spelers zoals Zara, H&M en Asos. Het liep eind 2018 helemaal fout toen eigenaar Philip Green beschuldigd werd van grensoverschrijdend gedrag en racisme. Het noopte Beyoncé ertoe om de samenwerking tussen haar sportlabel Ivy Park en de keten stop te zetten.

De Arcadia Group, waar Topshop deel van uitmaakt, heeft nu aangekondigd dat het in het Verenigd Koninkrijk 23 van de 566 winkels zal sluiten en daar kunnen er op latere termijn nog zo’n 27 bijkomen. Verwacht wordt dat ook alle vestigingen in de VS dicht zullen gaan. In totaal zullen waarschijnlijk 520 mensen hun job verliezen.