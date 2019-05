Verdachte explosie Lyon opgepakt

In verband met de aanslag met een bompakket in Lyon vrijdag is een verdachte opgepakt. Dit heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken Christope Castaner maandag via Twitter bekendgemaakt. Nadere details gaf de bewindsman niet.

Of het gaat om de man die aanvankelijk werd verdacht, is nog onduidelijk. De speurders hebben meerdere foto’s van die dertiger verspreid.

Dankzij veiligheidscamera’s was een deel van het traject van die verdachte te volgen, zei procureur van Parijs Rémy Heitz zaterdag. De man had een papieren zak met springstof voor een bakkerij neergezet en was daarna per fiets langs dezelfde weg teruggekeerd als hij was gekomen.

Bij de explosie in het centrum van de oostelijke Franse metropool raakten dertien mensen gewond. Het Parijse antiterreurparket leidt het onderzoek.