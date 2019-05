Zaterdagnacht is er in Beringen op de Koerselsesteenweg, de Paalsesteenweg en de Koolmijnlaan geflitst. Op de drie locaties geldt een snelheidsbeperking van 70 km/uur. 112 bestuurders (13%) reden sneller. De hoogst gemeten snelheid was 135 km/uur op de Paalsesteenweg.