Zilveren priesterjubileum voor E.H. Vaes

Stokkem

Dilsen-Stokkem - De Sint-Elisabethparochie van Stokkem vierde feest n.a.v. het 25-jarig priesterjubileum van E.H. Ludo Vaes, pastoor van de parochies Stokkem en Lanklaar. De parochiegemeenschap had het kerkgebouw van Stokkem, waar de plechtigheid plaatshad, opgesmukt met tientallen bloemenkransen en -slingers, zowel binnen als buiten.

Bij het binnentreden werd de heer Vaes, omringd door vier confraters, voorafgegaan door de mijnwerkers-brancardiers van Genk en de misdienaren. De gelovigen ontvingen een mooi verzorgd, en voor deze plechtigheid speciaal samengesteld, gebedenboekje.

De kerk zat nokvol. Familie, veel parochianen van Stokkem en Lanklaar, plus een grote groep vrienden uit Wallonië en Vlaanderen. E.H. Vaes heeft, als bedevaartbegeleider naar o.a. Banneux en verschillende Italiaanse plaatsen, veel kennissen.

Aan het altaar werd de jubilerende priester bijgestaan door pastoor Guido en de Montfortanenpaters Jef, Joep en Ghislain. Laatstgenoemde werd heel recent, nl. op 5 mei 2019, tot priester gewijd.

Bij aanvang van de eredienst verwelkomde de jubilaris de gelovigen met ‘Welkom in de mooiste kerk van het Maasland’. Hij drukte hiermee zijn grote waardering en tevredenheid uit over de recent uitgevoerde restauratiewerken.

Tijdens de homolie legde hij de klemtoon op ‘dankbaarheid’. Het is geweten dat Ludo Vaes een grote vereerder is van de Heilige Maria en Jozef. Het plezierde hem zichtbaar dat zijn vijf maanden oud petekindje Freya (met ouders) aanwezig was.

De kerkelijke gezangen werden in het Gregoriaans verzorgd door het a-capellakoor ‘Compagnie Flavie’. Tijdens de consecratie loste de doedelzakspeler het koor af.

Aan het einde van de dienst werden drie mooie kazuifels als dank en aandenken overhandigd door de parochieraad van Stokkem-Lanklaar, de kerkfabriek en de parochianen. De blauwe verwijst naar de H. Maria, de gouden naar de H. Jozef en de witte naar de H. Familie.

De aanwezigen, waaronder burgemeester Sofie Vandeweerd en de schepenen Koen Sleypen en Jos Opdenakker, evenals Gerard Braeken (pastoor van de naburige parochie Rotem) kregen als ‘souvenir’ een door pastoor Vaes ‘zelfgeknoopte’ paternoster. Driehonderd in totaal en te weinig.

In zaal De Kring bood de jubilaris een receptie aan voor 380 aanwezigen en beloofde dat zij, die vandaag geen rozenkrans kregen, niet vergeten worden. Goed om weten: Elke rozenkrans vraagt een uur intens werk.