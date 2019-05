Raf Terwingen (CD&V): “Heel moeilijke dag voor multicultureel Limburg”

Maasmechelen - Raf Terwingen, derde op de Kamerlijst voor CD&V in Limburg, geraakte niet herverkozen. “Voor Limburg is het een heel moeilijke dag, omdat het een heel multiculturele provincie is en het Vlaams Belang er zo goed scoort. Maar de kiezer heeft altijd gelijk”, zegt Terwingen aan Belga.

Terwingen zetelde sinds 2007 in de Kamer. Met zijn derde plaats op de lijst stond hij op een strijdplaats. “Ik vind dat de laatst verkiesbare plaats altijd een strijdplaats is, maar ik had eerder gedacht dat de zetel voor PVDA in plaats van voor Vlaams Belang zou zijn.”

“Ook nationaal heeft de partij het niet goed gedaan”, zegt Terwingen over CD&V. “Ik ben heel bedroefd en teleurgesteld dat ik niet herverkozen ben. Ik weet niet wat de toekomst brengt. Ik ga dadelijk mijn bureau leegmaken en dan zien we wel.”

Voor de burgemeester van Maasmechelen is het een beangstigende verkiezingsuitslag. “Je mag niet de bange blanke man worden, maar ik ben het wel al aan het worden. In een multiculturele gemeente als Maasmechelen stemt een op vijf op Vlaams Belang”, zegt Terwingen. “Als zoveel mensen op Vlaams Belang stemmen, dan moeten we de mensen beter informeren waar zij voor staan. Dat is ook de verantwoordelijkheid van de andere partijen en de media.”