Hubo Initia Hasselt dubbel Belgisch kampioen bij de jeugd

Hasselt - Na de uitzonderlijke prestatie van de J16 en J18 van H.I. Hasselt op de Vlaamse finale herhaalden beide ploegen dit kunststukje op de Belgische finale. Dit is het resultaat van de handbalacademie die 2 jaar geleden is opgericht door het jeugdbestuur van Hubo Initia Hasselt.

De J16 opende de Hasseltse debatten met de strijd tegen KTSV Eupen. Eupen kwam het sterkst uit de startblokken maar via vooral een sterke verdediging kwam H.I. Hasselt al snel langszij en met gevaar van alle hoeken en kanten namen ze snel de bovenhand. Met de rust in zicht plaatste H.I. Hasselt nog een tussensprint zodat ze met een comfortabele 18-11 voorsprong konden gaan rusten.

De Hasseltse jongens kwamen ditmaal wel het beste uit de kleedkamer en vergrootte al snel de voorsprong. Eupen had het lastig om de kloof te dichten, maar met het overhaaste spel van Eupen had H.I. Hasselt volledige controle en stormde af op een al bij al vlotte en vooral oververdiende overwinning: 35-25.

Na de J16 was het de beurt aan de J18 waar alweer Hubo Initia Hasselt speelde en ditmaal tegen een andere ploeg uit de ooskantons: HC Eynatten.

In lengte was het al duidelijk dat H.I. Hasselt letterlijk meer dan een maatje te klein was. Met enkele dubbele meters bij Eynatten leek het op voorhand een strijd tussen David en Goliath in het Antwerpse Wilrijk.

Beide ploegen brachten in de beginfase veel strijd op het veld die meermaals resulteerde in tijdstraffen.H.I. Hasselt kon hier te weinig van profiteren door enkele missers en de wisselende regels in Vlaanderen en Wallonië (wel/geen harsgebruik). Met een penaltygoal in de slotseconde gingen beide ploegen rusten met een 13-13 stand. Hasselt toonde zich snel dat ze frisser handbal brachten tegen de fysisch sterkere jongens van Eynatten wat steeds zorgde voor een lichte voorsprong aan Hasseltse zijde. Maar op 15’ van het einde was opnieuw alles te herdoen: 22-22. Na een time-out stelde H.I. Hasselt zijn verdediging bij en plaatste zo een tussensprint naar 26-22. Dit kwam Eynatten niet meer ten boven en het conditioneel en technisch sterkere Hasselt speelde de wedstrijd slim uit en won ook deze match verdiend met 34-27.

Een unieke prestatie van beide Hasseltse ploegen die na 31 jaar terug een nationale jeugdkampioen hebben.

Speelden voor Hubo Initia Hasselt J16: Victor Schreurs, Lars Schouterden, Thomas Hayen, Robbe Schiffeleers, Jasper Zwinnen, Denzel Fodderie, Siebe Grossi, Sander Munters, Michiel Smets, Stenz Declerck, Jesse Gelissen, Floris Berben, Elkanah Sam en Robbe Janssen. Coaches: Tijl Habraken en Pascal Grossi.

Speelden voor Hubo Initia Hasselt J18: Tijs Ramaekers, Tim Buffet, Stijn Heeren, Viktor Willems, Rob heeren, Sander De Herdt, Kobe Hendrickx,Daan Ramaekers, Robbe Schiffeleers, Maxime Mertens, Pieter-Jan De Bruyn, Olivier De Greef, Robbe Vets, Albrecht Willemans en Mathijs Schellingen. Coaches: Tijl Habraken en Erwin Ramaeke