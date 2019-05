Bart De Wever: “Als men verstand zou gebruiken, zou men confederale kaart op tafel leggen”

N-VA-voorzitter Bart De Wever ziet de federale regeringsvorming absoluut niet zitten. Vlaanderen stemde rechts tot extreemrechts, terwijl Wallonië overwegend de linkse of extreemlinkse kant opging. “Als mensen hun verstand zouden gebruiken, maar dat gebeurt in dit land zelden, dan zou men nu onmiddellijk de confederale kaart op tafel leggen en eindelijk afscheid nemen van deze ellende”, zei hij maandag in De Ochtend op Radio 1.

N-VA moest gisteren/zondag flinke klappen incasseren, net als CD&V, Open Vld en sp.a. Vlaams Belang profiteerde, Groen en PVDA zijn de winnaars in tweede orde.

Op Vlaams niveau neemt De Wever zo snel mogelijk het initiatief om met de andere partijvoorzitters, ook Tom Van Grieken van Vlaams Belang, te spreken, herhaalde hij maandag nog eens. De N-VA-voorzitter gaat daarin “volledig onthecht” aan de slag, zei hij. Dat hij Vlaams minister-president wordt als kandidaat voor de grootste partij, ligt verre van vast. “Het draait om van alles, maar niet om mijn persoontje of mijn politieke ambities. We hebben de verkiezingen verloren. Mijn ambities zullen niets of niemand in de weg staan.”

Federaal ziet De Wever het helemaal niet zitten. “Ik beklaag de persoon die dat kluwen moet ontwarren. Het verschil tussen Vlaanderen en Wallonië is nog nooit zo groot geweest. Als mensen hun verstand zouden gebruiken, maar dat gebeurt in dit land zelden, dan zou men nu onmiddellijk de confederale kaart op tafel leggen en eindelijk afscheid nemen van deze ellende. Ik snap echt niet waarom dat niet doordringt. Wat een doffe ellende is dit eigenlijk?”

De Wever is alvast niet van plan om samen te werken met Franstalig links. Vooral Ecolo-voorzitster Zakia Khattabi kreeg een veeg uit de pan. “Hoe moet ik in godsnaam samenwerken met mensen die ons als halve nazi’s verslijten? Ik heb een uitgestoken hand gezien, alleen stak er al een bepaalde vinger de lucht in.”

De N-VA komt straks bijeen in het Vlaams parlement voor een partijbureau. De Wever zal daar naar alle waarschijnlijk niet zijn afscheid als partijvoorzitter aankondigen. “De voorzitter is verantwoordelijk en ik ga verantwoordelijkheid nooit uit de weg. Maar ik ga de partij nu ook niet in chaos storten. Op korte termijn moet u zeker niets verwachten”, klonk het. De partijtop blijft achter De Wever staan, zei hij nog. “De partijtop heeft unisono gezegd dat het nu niet het moment is om allerlei rare dingen te gaan doen. De partij moet nu strak georganiseerd blijven. Wat daarna gebeurt, zullen we wel zien.”