Tom Van Grieken: “Zou het mezelf kwalijk nemen als ik nu niet onderste uit de kan haalde”

Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken wil “er alles aan doen om het cordon te doorbreken”. Dat zei hij in De Ochtend op Radio 1. “We hebben een mandaat gekregen van de kiezer. Ik zou het mezelf kwalijk nemen als ik nu niet zou proberen het onderste uit de kan te halen.”

Vlaams Belang is dé winnaar van de verkiezingen in Vlaanderen. De partij van Tom Van Grieken was een overwinnning voorspeld, maar wordt toch groter dan hij vooraf had gedacht. “Tussen ‘het zit erin’ en het effectief realiseren, zit een groot verschil. Dit overtreft onze stoutste verwachtingen. Met 13 à 14 procent was ik een tevreden voorzitter geweest”, reageerde hij maandag in De Ochtend. De partij scoorde rond de 18 procent.

Met dat resultaat wil Van Grieken “alles uit de kan halen” om het cordon tegen zijn partij te doorbreken. “We hebben een mandaat gekregen van de kiezer. Ik zou het mezelf kwalijk nemen als ik nu niet zou proberen het onderste uit de kan te halen. Als je ziet hoe groot die score is, dan mag ik me niet verschuilen achter het cordon, dan moet ik er alles aan doen binnen mijn beperkte mogelijkheden om dat te doorbreken.”

Van Grieken is naar eigen zeggen bereid om water bij de wijn te doen met het oog op een regeringsvorming, “alleen niet op cruciale punten”. Hij reikte opnieuw N-VA de hand, maar wil in principe met iedereen praten, zei hij. Om 11 uur houdt Vlaams Belang een partijbureau.