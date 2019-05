Vicaris vormt negentien jongens en meisjes in Val-Meer

Val-Meer

Riemst - Na een voorbereiding die begonnen was in oktober, was het zondag 26 mei de grote dag voor de negentien jongens en meisjes uit Membruggen, Millen en Val-Meer.

Rond 10.30 uur arriveerde de vicaris en kwam hij eerst nog even een praatje slaan met de jongeren vooraleer de eucharistieviering kon beginnen. Met als thema 'Vlieg eropuit met Gods Geest in je hart…' werd het een speciale viering waarin de vormelingen de teksten lazen en het koor instond voor de mooie liedjes.

Zijn homilie had de vicaris op maat van de jongeren geschreven, zodat zij duidelijk begrepen waarover het ging.

De viering werd afgesloten met het mooie liedje 'Gratitude' dat alle vormelingen samen uitbeeldden in de middengang van de kerk. Op het einde van de viering werd iedereen bedankt die voor of achter de schermen had bijgedragen om van deze viering iets speciaals te maken.

Vanaf 2021 zal de leeftijd voor de kinderen die wensen gevormd te worden in het dekenaat Vlijtingen-Voeren verschuiven van 13 naar 12 jaar.