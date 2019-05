KVLV Millen organiseert tweede ShareFair

Millen

Riemst - ShareFair betekent letterlijk 'deelbeurs' of 'deelmarkt'. Maar evengoed betekenen de woorden Fair en Share 'eerlijk deel'. Hier wil KVLV, Vrouwen met vaart, zich voor inzetten.

Sinds 2015 heeft het KVLV-ShareFair-weekend een vaste stek in de maand mei.

Na het succes van vorig jaar, besloten de dames van KVLV-Millen om dit jaar opnieuw deel te nemen aan het KVLV-ShareFair-weekend.

Omwille van het minder gunstige weer dat voorspeld was, kon je dit jaar de deelbeurs niet terugvinden aan hun vertrouwde KVLV-boom, maar wel aan de achterkant van het PCC in Millen.

Het bestuur was alleszins tevreden over de talrijke opkomst. Het was een komen en gaan en iedereen ging wel met iets naar huis wat hij/zij nog kon gebruiken. Tussen het uitzoeken door was er ook nog de mogelijkheid om te genieten van een hapje en een drankje.

De opbrengst hiervan ging naar Wensambulancezorg in Riemst, zij verzorgen de wensen van palliatieve mensen die niet lang meer te leven hebben, met een speciaal daarvoor ontworpen en uitgeruste ambulance.