F-jeugd Kivola Riemst sluit seizoen af met natuurwandeling

Riemst - Afgelopen zaterdag sloot de F-jeugd van Kivola Riemst – F1 (1ste leerjaar), F2 (2de leerjaar) en F3(3de leerjaar) – het volleybalseizoen af.

Na het succes van vorig jaar, gingen ze opnieuw picknicken in de mooie Riemsterse natuur, nl. Den Observant in Kanne.

Naast het picknicken, hadden de kinderen ook een klein cadeautje bij. Na het klimmen en het spelen van een spel werden de cadeautjes verdeeld.

De kinderen hadden zich heel goed geamuseerd samen met hun trainers Yana Colombie, Sanne Huls en Chris Nassen.

Nu hebben ze even een rustpauze en vanaf begin augustus vliegen ze er weer helemaal in.