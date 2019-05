Siska Merken viert 95ste verjaardag

Vlijtingen

Riemst - Siska Merken vierde onlangs haar 95ste verjaardag in rusthuis Ark van Noé in Spouwen samen met haar vriendinnen.

Tot vorig jaar kwamen ze wekelijks bij elkaar. Nu verblijft de jarige in het rusthuis en om Siska’s 95ste verjaardag te vieren, zakten ze allen af naar daar.

Siska haar vriendinnen verkeren allemaal in een zeer goede gezondheid en hebben de gezegende leeftijd bereikt van 90 jaar of ouder en wonen nog allen zelfstandig in Vlijtingen. Ze kennen elkaar minstens 80 jaar want ze wonen bij elkaar in de buurt.

Op de foto is de jarige samen met haar vriendinnen - Lies Merken, Alice Simons, Bertha Cleuren en Bella Vanherf - te zien.