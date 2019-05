Partij Geert Wilders verdwijnt uit het Europees Parlement

De rechts-populistische Partij voor de Vrijheid van Geert Wilders verdwijnt uit het Europees Parlement. Bij de vorige Europese verkiezingen in Nederland had de partij nog vier zetels.

De score voor PVV komt uit de voorlopige uitslag van de Verkiezingsdienst van het Nederlandse persagentschap ANP. Ook de linkse SP verdwijnt uit het Europees halfrond; de partij heeft nu nog twee zitjes.

De sociaaldemocratische PVDA is met 6 (van de in totaal 26 Nederlandse zetels in het Europees Parlement) als grootste partij uit de bus gekomen. De liberale VVD volgt met 4 zetels, net als het christendemocratische CDA. GroenLinks en Forum voor Democratie krijgen er elk 3, ChristenUnie/SGP en D66 2 en 50PLUS en Partij voor de Dieren 1.

PVV had nochtans populaire bondgenoten

PVDA leek donderdag al afgetekend de grootste, maar ziet onder aanvoering van Frans Timmermans het zeteltal zelfs verdubbelen. Dat is goed nieuws voor de tweede man van de Europese Commissie, die nu eerste man wil worden.

PVV hoopte met populaire bondgenoten als de Italiaanse vicepremier Matteo Salvini na de verkiezingen in Brussel meer gewicht in de schaal te kunnen leggen. Maar de partij van Geert Wilders, tot dusver juist een van de steunpilaren van de politieke familie, verdwijnt uit het Europees Parlement.

Waar de PVV afdruipt, mag nieuwkomer Forum voor Democratie meteen drie mensen naar Brussel afvaardigen.

De officiële uitslag in Nederland wordt op 4 juni gepubliceerd.