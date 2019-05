Brexit Party wint, Nigel Farage waarschuwt voor zelfde resultaat in nationale verkiezingen

De nieuwe EU-kritische Brexit Party wordt de duidelijke winnaar van de Europese verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk. Met bijna drie kwart van de kiesdistricten geteld, is de partij van Nigel Farage op weg naar een score van 31,7 procent. De twee traditionele partijen, Labour en vooral de Conservatives van Theresa May, krijgen rake klappen. De nog niet gerealiseerde Britse uittrede uit de Europese Unie stond centraal in de verkiezingsstrijd.

De stemming lijkt nogmaals de grote verdeeldheid binnen het Verenigd Koninkrijk over de aangekondigde Brexit aan te tonen. Want ook de antibrexitpartijen deden het goed. Ze zouden ongeveer 40 procent van de stemmen halen, met de sterke winst voor de Liberal Democrats als uitschieter. Met 20,5 procent van de stemmen, komen de LibDems uit op de tweede plaats.

De twee traditionele partijen worden afgestraft. Labour moet het met 13,6 procent stellen. De Tories van de afscheidnemende eerste minister Theresa May halen slechts 9,2 procent, en moeten zelfs nog de groenen (12 procent) laten voorgaan. In het Britse “first-past-the-post” systeem zouden ze zelfs geen zetel meer halen.

Tekenend voor het slechte resultaat van Labour en van de Conservative Party, is dat de beide partijleiders er niet in slaagden om in eigen kiesomschrijving de meeste stemmen binnen te halen. BBC News vermeldt dat Labour in Islington, het district van Jeremy Corbyn, de LibDems heeft moeten laten voorgaan. In Windsor & Maidenhead, het district van Theresa May, worden de Tories pas derde, na de Brexit Party en LibDems.

De Europese verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk vonden donderdag plaats, één dag voordat Theresa May aankondigde dat ze zou opstappen als partijleider en eerste minister.

De definitieve resultaten worden pas in de loop van maandag verwacht.

Nigel Farage: “Zullen dit nationaal doortrekken”

De Brexit Party zal zijn resultaat in de Europese verkiezingen doortrekken naar de volgende Britse parlementsverkiezingen indien het Verenigd Koninkrijk tegen 31 oktober niet uit de Europese Unie stapt. Die waarschuwing heeft boegbeeld Nigel Farage zondagavond gelanceerd na de desastreuze resultaten van de conservatieven en Labour.

“Indien we niet uit de Europese Unie vertrekken tegen 31 oktober, dan zal de score van de Brexit Party herhaald worden in algemene verkiezingen en we maken ons daar klaar voor”, zo verklaarde Farage. Hij lanceerde meteen een oproep om zijn Brexit Party te betrekken bij de Brexit-onderhandelingen.

Normaliter hadden de Britten de Europese Unie op 29 maart moeten verlaten, maar de conservatieve premier Theresa May is er niet in geslaagd om een meerderheid van het Britse parlement achter het akkoord over de boedelscheiding te scharen. Op Brits verzoek is de Brexit uitgesteld tot 31 oktober.