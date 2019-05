Verkiezingen in Wallonië: PS blijft de grootste, voor MR en Ecolo

Ondanks een verlies van bijna vijf procentpunt, blijft PS de grootste partij in het Waals parlement. Dat blijkt uit de volledige verkiezingsuitslag. Ecolo en PVDA zijn de grootste winnaars.

PS is er uiteindelijk in geslaagd 26,2 procent van de stemmen binnen te halen, wat 4,7 procentpunt minder is in vergelijking met 2014. De socialistische partij zal het in het Waals parlement met zeven verkozenen minder moeten doen, maar blijft met 23 leden wel de grootste fractie vormen.

MR boekt een verlies van 5,3 procentpunt, om uit te komen op 21,4 procent. De partij houdt nog altijd 20 zetels over in het Waals parlement, vijf minder dan voorheen.

Ecolo stijgt van 8,6 naar 14,5 procent en is daarmee een van de belangrijkste winnaars. De partij klimt van vier naar twaalf zetels. De andere grote winnaar is PVDA, die nu op 13,7 procent uitkomt (+7,9 procentpunt). De partij heeft nu tien verkozen in het Waals parlement.

Tot slot haalt CDH met een score van 11,0 procent (-4,2 procentpunt) nog tien zetels binnen, drie minder dan tijdens de vorige legislatuur.

PS-voorzitter Elio Di Rupo kondigde al aan dat hij vanaf woensdag het initiatief wil nemen om een nieuwe Waalse regering te vormen.