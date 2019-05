Charleroi-coach Felice Mazzu greep in extremis naast een Europees ticket en wenste meteen na de finale om een Europees ticket niet dieper in te gaan op zijn toekomst. Blijft hij Mambourg trouw of verkast hij naar de Genkse Luminus Arena voor een seizoen met Champions League-voetbal? “Ik ga nu alles op een rijtje zetten”, klonk het cryptisch.