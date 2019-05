De tijd tikt voor KV Mechelen en Waasland-Beveren. Ten laatste vrijdag, en mogelijk al woensdag, beslist de Geschillencommissie Hoger Beroep of de clubs en dertien personen gestraft worden voor daden van matchfixing en/of het niet-naleven van de meldingsplicht. Vandaag en morgen krijgen alle advocaten nog een halfuur om zich een laatste keer te verdedigen. “There is something rotten bij KV Mechelen en Waasland-Beveren”, citeerde bondsprocureur Kris Wagner vorige zaterdag Shakespeare. Hij verzon voor elke betrokkene een bijnaam en beschuldigde de kopstukken van “maffiapraktijken”. Voor Waasland-Beveren eist Wagner degradatie en een puntenaftrek van zes, voor KV Mechelen niet-promotie en een puntenaftrek van twaalf. Als de Geschillencommissie de argumenten van de tussenkomende partij Tubeke volgt, riskeert voor KV Mechelen zelfs eerste amateurklasse.