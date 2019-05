* Eerste reekszege in MX2 * Tweede plaats in Grote Prijs * Derde positie in WK-stand

Jago Geerts (19) heeft zijn visitekaartje afgegeven in Saint-Jean d’Angély. De Balenaar pakte er zijn eerste reekszege ooit in de MX2. Hij bekroonde die knalprestatie met een tweede plaats (1+2) in de Grote Prijs en rukt ook op naar plek drie in het WK. “Maar dit mag geen eindstation zijn”, zegt hij ambitieus.