GENK/BRUSSEL“Hartverwarmend.” Met ruim 61.000 voorkeurstemmen is Zuhal Demir (N-VA) het grootste stemmenkanon van Limburg. Al weerklonk gisterenavond niet enkel gejuich. “De cijfers zijn niet fijn. Vlaams Belang wint, ook in Limburg.” Een relaas van een hectische verkiezingsdag in het spoor van Demir.