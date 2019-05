BILZENWaar de stembusslag van zondag elders in het land de finale is van een lange politieke uitputtingsslag, is het in Bilzen een voorgerecht. Verkiezingen vóór de verkiezingen. De herkansing van de door de Raad van State eind april gebuisde gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober overheerst hier de agenda. “Of uit deze zondag iets te leren zal zijn? Lokaal stem ik anders.”