“Interview je zelfs op zondag?”, opent een goedlachse Thomas Buffel de voordeur in Kuringen. “Het is voor jou toch ook zondag”, antwoord ik. “Ja, maar als je met pensioen bent, is een maandag ook een zondag, hé”, grinnikt Buffel. Zaterdag maakte hij bekend wat al langer in de sterren geschreven stond. De actieve voetballoopbaan van de Limburgse Bruggeling zit er op.