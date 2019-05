Marino Keulen (Open Vld): “Vlaams Belang niet geïnteresseerd in oplossingen of compromissen”

Volgens Marino Keulen (Open Vld), tweede op de Vlaamse lijst in Limburg, is “de onvrede in de maatschappij gekanaliseerd naar het Vlaams Belang.” Ook Keulen ziet een samenwerking met Vlaams Belang niet zitten, zo vertelt hij aan Belga.

“De dreun van het Vlaams Belang hebben we gevoeld van de kust tot aan de Maas. Door de regering te laten vallen op het Marrakeshpact, heeft N-VA ongewild en onbedoeld de wind in de zeilen van het Vlaams Belang geblazen. Er zijn ook andere redenen zoals de moord op Julie van Espen, het falen van onderdelen van justitie, en mensen die klagen over te lage pensioenen”, zegt Keulen. “De mensen hadden vorige keer ook veel verwacht van N-VA, maar die hoop van vele mensen hebben ze niet kunnen waarmaken.”

In Limburg doen de liberalen het beter dan de peilingen voorspeld hadden. “Het is wel doodjammer dat we de tweede zetel in de Kamer kwijt zijn, want Nele Lijnen is een harde werkster en een gedegen parlementslid. Federaal blijven we vrij constant, maar we verliezen wel iets. Dat is onvermijdbaar na de mokerslag van Vlaams Belang”, stelt Keulen. “Er zijn twee grote verrassingen met de Partij van de Arbeid en de eclatante uitslag van Vlaams Belang. Dat zegt iets over de staat van onze samenleving, er is onvrede in de maatschappij. Zij capteren die allebei en sociaaleconomisch schuren ze zelfs tegen elkaar op.”

De burgemeester van Lanaken behoudt zijn zetel in het Vlaams Parlement. “Een samenwerking met Vlaams Belang zie ik op principiële gronden niet zitten, maar ook praktisch is dat niet haalbaar. Het is een partij die proteststemmen capteert, maar ze zijn finaal niet geïnteresseerd in oplossingen of compromissen. We zullen de proteststemmen ernstig nemen en zoveel mogelijk iets doen aan de legititeme bekommernissen en problemen waar mensen mee worstelen”, besluit Keulen.