Riemst -

Jan Peumans, aftredend voorzitter van het Vlaams Parlement, is opnieuw verkozen in het Vlaams Parlement. Als lijstduwer voor N-VA in Limburg behaalde hij maar liefst 19.886 stemmen en springt zo over de nummer vier van de lijst: Jelle Engelbosch. Hij heeft echter al aangegeven niet meer te gaan zetelen, dus gaat zijn zetel naar de eerste opvolger: Katja Verheyen.