Nawal Farih (CD&V): “19 uur niet gegeten door Ramadan, dat is zwaar”

Hasselt / Genk - “Het lichtpunt van de avond,” jubelt de CD&V-menigte in KAAI16. De ontvangst van Nawal Farih in Hasselt is haast feestelijk.

“Ik wil benadrukken dat we toch wel een zwaar gewicht hebben om de score die we vandaag hebben behaald,” stelt de politica. Verder ook zwaar: 19 uur lang niet eten. “Ik doe inderdaad mee aan de Ramadan en het is tijd om te vasten te breken,” zegt ze met een pover sneetje brood en glaasje water in de hand. Gelukkig schuift ze vanavond nog aan bij de rest van haar familie vrienden.

