De analyse van hoofdredacteur Indra Dewitte: “Kloof tussen burger en politiek bleek nog groter dan gedacht”

“Hopelijk wordt het een blauwe zondag, zo blauw als de lucht vandaag.” Dat zei de Limburgse minister Lydia Peeters gistermiddag nog optimistisch tegen onze reporter aan de stembureaus. Het is anders uitgedraaid. Deze verkiezingsdag bleek niet blauw of groen, maar gitzwart. Er is in Vlaanderen maar één afgetekende winnaar en dat is het Vlaams Belang.