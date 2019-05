Chris Janssens (Vlaams Belang) viert feest in Bilzen: “Zes tournées générales!”

Bilzen - Onder luid gejuich zijn lijsttrekkers Chris Janssens en Annick Ponthier in Bilzen onthaald door hun achterban. “Onze vijanden hadden in 2014 waarschijnlijk gehoopt dat onze partij dood en begraven was, maar niets is minder waar. Vandaag staan we er groter en beter dan ooit”, zei Janssens.

Vlaams Belang wordt de tweede partij van Limburg en Vlaanderen. Café South of Heaven in Bilzen was te klein voor alle sympathisanten die naar het feestje kwamen afgezakt. “Wij waren de afgelopen maar met een ding bezig: onze mensen op de eerste plaats zettten”, zei Janssens, waarop de zaal ‘rol uw matten, linkse ratten’ inzette.

“Dit is een witte zondag, dit is een hoopvolle zondag”, zei Janssens nog. Met nog een aantal bureaus te tellen, lijkt het erop dat Vlaams Belang maar liefst zes Limburgse kandidaten van de partij in een parlement zullen zetelen. “Zes tournées générales van iedere verkozene!”

Foto: tp