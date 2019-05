Limburgers over winst Vlaams Belang: “Mama stemde voor die partij, dus ik ook”

Hasselt -

Ook in onze provincie is het Vlaams Belang de grote winnaar van deze verkiezingen. Zo heeft de partij tot dusver de meeste stemmen behaald in Lanaken, Ham, Houthalen-Helchteren, Tongeren, Maaseik en Leopoldsburg. Wij trokken naar hartje Hasselt en vroegen aan de Limburgers wat zij hiervan denken.