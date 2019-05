OVERZICHT. Zo reageren de partijvoorzitters op de verkiezingsresultaten

Intussen hebben alle partijvoorzitters hun achterban toegesproken. Ontdek hier wat ze te zeggen hadden over het resultaat van de verkiezingen.

Tom Van Grieken (Vlaams Belang): “We willen onze verantwoordelijkheid opnemen”

Vlaams Belang “wil verantwoordelijkheid opnemen”. Dat heeft partijvoorzitter Tom Van Grieken zondag verklaard in zijn overwinningsspeech. Hij steekt daarbij expliciet de hand uit om mee te besturen. Opvallend: Van Grieken riep zijn leden op geen leedvermaak te tonen over het verlies van andere partijen.

Vlaams Belang stevent af op een historische verkiezingsoverwinning. In zijn toespraak heeft voorzitter Van Grieken uitgehaald naar de “politieke elite” van het land. Die elite was volgens hem enkel bezig met de postjes. “Hoe arrogant kan je zijn? Deze verkiezingen gingen maar over één ding: over onze mensen”.

Toch riep Van Grieken zijn militanten op “geen leedvermaak” te hebben met het verlies van andere partijen. “Wij gaan niet doen wat anderen met ons deden toen wij verloren. Wij gaan groots zijn in onze overwinning”, klonk het.

Van Grieken eist klaar en duidelijk een plaats op aan de onderhandelingstafel. “In een democratie telt elke stem. Wij willen onze verantwoordelijkheid opnemen”. De Vlaams Belang-voorzitter wil meteen de koe bij de horens nemen en plant maandag een persconferentie om 11 uur. Daar wil hij “een aantal breekpunten” op tafel leggen.

Van Grieken hoopt dat deze verkiezingsdag een “zondag van hoop” wordt, waarmee “er niet langer sprake is van twee soorten kiezers: de kiezers naar wie wordt geluisterd en de kiezers naar wie niet wordt geluisterd”.

Bart De Wever (N-VA): “Zullen initiatief nemen om alle Vlaamse partijen uit te nodigen”

“Als grootste partij zullen wij initiatief nemen om alle Vlaamse partijen uit te nodigen, want Vlaanderen heeft een krachtige regering nodig.” Dat zei N-VA-voorzitter Bart De Wever zondagavond in zijn speech. “Voor het federale niveau wachten wij het initiatief van de koning af. Maar laat me één ding klaar en duidelijk zeggen: er kan geen regering worden gevormd zonder meerderheid in Vlaanderen. Dat zullen wij nooit toestaan.”

“Ik heb slecht nieuws en goed nieuws”, sprak De Wever zondag tegenover de militanten. “Het slechte nieuws is dat we deze verkiezing hebben verloren, dat is helaas klaar en duidelijk. Het goede nieuws is dat wij met kop en schouders de grootste partij van Vlaanderen blijven.”

De Wever bracht daarna hulde aan Vlaams Belang, dat zondag uit zijn as herrees. “Er zijn vandaag veel verliezers, dus is er ook een grote winnaar. Ik wil Vlaams Belang feliciteren met deze verkiezingsoverwinning, want de Vlaamse kiezer heeft gesproken en in een democratie heeft de kiezer altijd gelijk.”

“Maar de kiezer heeft de kaarten ook heel moeilijk gelegd”, vervolgde de voorzitter. “Vlaanderen kiest centrumrechts en rechts. En Vlaams-nationaal, meer dan ooit tevoren. Franstalig België kiest daarentegen zeer links. Nooit lagen die realiteiten verder uit elkaar.”

Wouter Beke (CD&V): “We zullen verantwoordelijk zijn als we gevraagd worden”

“Deze uitslag noopt ons tot bescheidenheid”. Zo reageert CD&V-voorzitter Wouter Beke op de uitslag van de verkiezingen. “We zullen bescheiden zijn, maar zullen ook verantwoordelijk zijn de komende dagen als we gevraagd worden”.

CD&V gaat deze verkiezingen sterk achteruit. Beke gaf in de toespraak voor zijn militanten toe teleurgesteld te zijn, maar wil niettemin nog afwachten. Een op drie stembureaus is nog niet geteld, aldus de christendemocratische voorzitter.

Het verhoopte Hilde Crevits-effect bleef uit. Het is opvallend hoe Beke zijn West-Vlaams kopstuk een hart onder de riem stak. “We hebben op een positieve manier campagne gevoerd, waarin redelijkheid, fatsoen en respect centraal stonden. We hebben verschild van mening, maar we zullen dat altijd doen op onze manier en in onze stijl. En Hilde heeft die stijl belichaamd”, aldus Beke. Later luidde het dat “schofferen niet in onze genen zit”.

Beke maakte ook duidelijk dat samenwerken met Vlaams Belang niet aan de orde is. “Mijn programma staat zo ver af van Vlaams Belang, dat ik me op geen enkele manier kan inbeelden hoe we kunnen samenwerken”, luidde het. De uitslag van Vlaams Belang verraste hem niet helemaal. “We zijn jammer genoeg niet uniek met dit fenomeen, dat nu binnensijpelt in Vlaanderen”.

Indien CD&V wordt uitgenodigd, zal de partij zich “verantwoordelijk” opstellen. “We hebben op voorhand gezegd dat we niet voor onbestuurbaarheid en blokkeringen zijn, al liggen de puzzelstukken niet gemakkelijk”.

Gwendolyn Rutten (Open Vld): “We zullen nooit met Vlaams Belang samenwerken”

“We zullen nooit met Vlaams Belang samenwerken”. Dat heeft Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten zondagavond gezegd in haar verkiezingstoespraak. “Wij zullen nooit met hen samenwerken omdat onze waarden haaks staan op elkaar”, aldus Rutten.

De forse verkiezingsoverwinning van Vlaams Belang verleidde een aantal Open Vld’ers, onder wie Kamerlid Luk Van Biesen, om het cordon sanitaire tegen het Vlaams Belang in vraag te stellen. Maar partijvoorzitster Gwendolyn Rutten zet de puntjes op de i. Haar partij zal nooit samenwerken met het Vlaams Belang. “Wij moeten respect hebben voor de uitslag. Maar we zullen nooit samenwerken met het Vlaams Belang”.

“We zullen nooit met hen samenwerken omdat onze waarden haaks staan op elkaar”, aldus Rutten. “We zullen blijven vechten voor een land dat werkt. De belangrijkste taak is dat we stap voor stap mensen opnieuw laten geloven in de politiek, dat we vertrouwen herwinnen. We moeten dat doen vanuit de liberale waarden die we meer dan ooit zullen verdedigen”, aldus Rutten.

“We zijn en blijven een partij die gelooft in optimisme, hoop en samenwerking”.

John Crombez (sp.a): “Belangrijk dat er snel beleid komt

Het is belangrijk dat er snel beleid komt. De mensen hebben nu geen boodschap aan politiek gekonkel. Dat heeft sp.a-voorzitter John Crombez zondagavond gezegd in zijn verkiezingstoespraak.

Crombez benadrukte dat zijn partij heeft durven vernieuwen. “We hebben het gedurfd te vernieuwen in onze standpunten en dat gaan we ook de komende vijf jaar doen”, klonk het.

“We hebben niet voor de makkelijke weg gekozen, omdat we weten wat er nodig is voor de Vlamingen. Ze zijn op zoek naar zekerheid”, aldus Crombez. “Goede pensioenen, lagere facturen en het wegwerken van de wachtlijsten in de zorg. Dat zullen we in het parlement doen. We moeten zeer rechtlijnig zijn en gaan voor de verandering die de mensen nodig hebben.”

Peter Mertens (PVDA): “Wij zijn de tweede winnaar van deze verkiezingen”

“Wij zijn de tweede winnaar van deze verkiezingen”. Op die manier sprak een doltevreden PVDA-voorzitter Peter Mertens zijn achterban toe, nu is gebleken dat de extreemlinkse partij op verschillende plaatsen de kiesdrempel haalt en zowel vertegenwoordigers naar de Kamer en het Vlaams parlement mag afvaardigen.

Mertens ziet PVDA en Vlaams Belang als de twee winnaars van de verkiezingen. De grote vooruitgang van Vlaams Belang noemde hij een “smet op deze dag”. Mertens onderstreepte wel dat Vlaams Belang twintig keer meer media-aandacht heeft gekregen tijdens deze campagne. Bovendien noemde hij zijn partij het echte sociaal alternatief, in plaats van Vlaams Belang.

“Als alle klassieke partijen klappen krijgen, dan is dat een oorverdovend signaal”, vindt Mertens. “De politiek is er om de mensen te dienen, niet om zichzelf te dienen. Ze zitten met ‘de peut’”, citeerde hij zijn populaire partijgenoot Raoul Hedebouw. Mertens benadrukte dat zijn partij verschillende thema’s op de agenda heeft geplaatst. “Wij zullen nog veel meer de locomotief op links zijn”, beloofde Mertens.

Meyrem Almaci (Groen): “Dit is onze vierde overwinning op een rij”

Groen zet zijn gestage groei voort en heeft zijn vierde verkiezingsoverwinning op rij geboekt. Dat heeft Groen-voorzitster Meyrem Almaci zondagavond verklaard. Ze sluit niet uit dat Groen en Ecolo samen de grootste fractie in de Kamer worden.

Groen gaat er volgens de voorlopige cijfers licht op vooruit en stijgt boven de 10 procent. Ecolo doet het dan weer erg goed in Wallonië en Brussel. In de aanloop naar de verkiezingen hadden de groenen meermaals de ambitie uitgesproken om samen de grootste fractie in de Kamer te worden. Volgens Almaci hoort dat ook effectief tot de mogelijkheden.

“Waar we mee besturen, zie je dat de groene oplossingen werken”, stelde Almaci. Haar toespraak nam even een vreemde wending, toen ze aangaf dat de groenen in Leuven de grootste zijn. In dat kanton is het echter N-VA dat met grote voorsprong op nummer één staat.

Almaci kwam ook terug op de afgelopen campagne. “We kregen de wind van voren van iedereen. Het was één tegen allen. De anderen hebben de focus verkeerd gelegd, zo blijkt vandaag”, verwees ze naar het succes van Vlaams Belang. Almaci beloofde alvast de kiezers van de extreemrechtse partij niet te zullen negeren. “Ook naar deze kiezers moeten we luisteren”, luidde het. “Ik wil de inspanningen om bruggenbouwer te zijn alleen maar verder opvoeren. We staan voor een politiek van hoop en samenwerking en daar zijn we fier op.”

