Lydia Peeters (Open Vld): “Geen groene tsunami, maar die van Vlaams Belang”

Lydia Peeters, Limburgs lijsttrekker van Open Vld voor het Vlaams Parlement, is verrast door de felle opmars van Vlaams Belang. “Dit is een wake-upcall voor alles en iedereen die aan politiek doet”, zegt Peeters aan Belga. De liberale was in de Vlaamse regering minister van Begroting, Financiën en Energie.

“Ik denk dat het ook heel veel proteststemmen voor Vlaams Belang zijn. Het geruzie is iets waar heel veel mensen geen boodschap aan hebben”, stelt Peeters. “Er is natuurlijk het hele verhaal van migratie, en dat N-VA daarvoor uit de regering is gestapt, heeft weinig positiefs meegebracht. Wat mensen willen, is een goed beleid voeren en dat alles vlot verloopt. We moeten hier zeker lessen uit trekken, maar we moeten ook vooruitkijken en positief zijn.”

“Voor het Vlaams parlement blijven wij status quo, dus dat is wel positief, want in de peilingen werden we veel lager ingeschat”, aldus nog Peeters. “We hadden in Limburg een heel sterke lijst met veel schepenen en burgemeesters maar ook sterke nieuwkomers. Over mijn persoonlijk resultaat van rond de 20.000 stemmen ben ik ook tevreden”, besluit ze.

