Meyrem Almaci (Groen): “Dit is onze vierde overwinning op rij”

Groen zet zijn gestage groei voort en heeft zijn vierde verkiezingsoverwinning op rij geboekt. Dat heeft Groen-voorzitster Meyrem Almaci zondagavond verklaard. Ze sluit niet uit dat Groen en Ecolo samen de grootste fractie in de Kamer worden.

Groen gaat er volgens de voorlopige cijfers licht op vooruit en stijgt boven de 10 procent. Ecolo doet het dan weer erg goed in Wallonië en Brussel. In de aanloop naar de verkiezingen hadden de groenen meermaals de ambitie uitgesproken om samen de grootste fractie in de Kamer te worden. Volgens Almaci hoort dat ook effectief tot de mogelijkheden.

“Waar we mee besturen, zie je dat de groene oplossingen werken”, stelde Almaci. Haar toespraak nam even een vreemde wending, toen ze aangaf dat de groenen in Leuven de grootste zijn. In dat kanton is het echter N-VA dat met grote voorsprong op nummer één staat.

Almaci kwam ook terug op de afgelopen campagne. “We kregen de wind van voren van iedereen. Het was één tegen allen. De anderen hebben de focus verkeerd gelegd, zo blijkt vandaag”, verwees ze naar het succes van Vlaams Belang. Almaci beloofde alvast de kiezers van de extreemrechtse partij niet te zullen negeren. “Ook naar deze kiezers moeten we luisteren”, luidde het. “Ik wil de inspanningen om bruggenbouwer te zijn alleen maar verder opvoeren. We staan voor een politiek van hoop en samenwerking en daar zijn we fier op.”

