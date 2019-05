Grete Remen (Open Vld): “N-VA afgestraft omdat ze uit de regering stapte”

Grete Remen, die in maart de N-VA inruilde voor Open Vld en daar voor de Kamer de eerste opvolgersplaats kreeg in Limburg, is niet verbaasd dat haar vroegere partij in het kamp van de verliezers zit en dat het Vlaams Belang de grote winnaar is geworden van deze verkiezingen.

“De winst van het Vlaams Belang stond in de peilingen geschreven. Maar ook Open Vld heeft het niet slecht gedaan, want de traditionele partijen verliezen allemaal. We houden goed stand en in vergelijking daarmee heeft Open Vld het wel goed gedaan”, zo laat Remen aan Belga weten.

Remen stapte uit de N-VA nadat er kritiek was gekomen van die partij op haar. Ze stond erom bekend dat ze er af en toe een afwijkende mening op nahield en dat werd haar niet altijd in dank afgenomen door de partijtop.

“Ik denk dat ze (N-VA, red.) voor een stuk zijn afgestraft omdat ze uit de regering zijn gestapt en daar hun verantwoordelijkheid niet hebben genomen. Ik ben ervan overtuigd dat dit geen goede zet geweest is voor hen en zeker de reden waarom. Ik denk dat er veel mensen binnen de N-VA er net zo over denken als ik.”

