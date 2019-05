Le Pen roept Macron op Franse parlement te ontbinden

De Franse president Emmanuel Macron moet het parlement, de Assemblée nationale, ontbinden. Dat zegt Marine Le Pen, het kopstuk van het extreemrechtse Rassemblement national.

De partij won volgens de exitpolls de Europese verkiezingen in Frankrijk, vóór La République en marche van Macron. Ze wil een andere samenstelling van het parlement, dat de reële opinie van het Franse volk beter weergeeft.

“Rekening houdend met de democratische desavouering van de machthebbers, moet de president de gevolgen trekken. Hij had zijn krediet als president op deze verkiezingen ingezet en maakte er een referendum over zijn beleid van, zelfs over zijn persoon”, sprak Le Pen in Parijs.

Macron “heeft geen andere keuze dan op zijn minst het parlement te ontbinden en te kiezen voor een meer democratische en dus meer representatieve verkiezing, die de werkelijke opinie van dit land weerspiegelt”, ging ze verder.

Dat de traditionele partijen op de achtergrond verdwenen zijn en het politieke landschap volgens haar verdeeld is tussen haar eigen partij en Macrons LREM, bewijst dat er een nieuwe scheidslijn in de Franse samenleving is ontstaan, namelijk die tussen de nationalisten en de globalisten, verklaarde Le Pen.

“Vanavond is een grote beweging voor verandering geboren”, besloot ze. Ze vroeg “alle patriotten” de rangen van het Rassemblement national te vervoegen.