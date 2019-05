Limburg United stunt zich voorbij Charleroi naar halve finales play-offs

Wat een topprestatie van Hubo Limburg United. Het heeft zich als absolute underdog geplaatst voor de halve finales van de play-offs. Vrijdag pakten de Limburgers in een onwaarschijnlijk slot al de zege in Charleroi. In een regelrechte nagelbijter stuntte United zondag opnieuw in de Alverberg. Wen Mukubu was de uitblinker, maar uiteindelijk trokken een driepunter van Delalieux en een indrukwekkend blockshot van Dedroog, United over de streep. In de halve eindstrijd wacht titelverdediger Oostende.