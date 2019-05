Vlaams Belang grote winnaar, alle centrumpartijen verliezen

Brussel - Vlaams Belang is de grote overwinnaar van deze verkiezingen. Ook Groen en PVDA boeken winst. De vier centrumpartijen leveren allemaal fors in.

“Als grootste partij zullen wij initiatief nemen om alle Vlaamse partijen uit te nodigen, want Vlaanderen heeft een krachtige regering nodig.” Dat heeft N-VA-voorzitter Bart De Wever gisteravond gezegd. Zowel in de Kamer als in het Vlaams Parlement blijft de N-VA ondanks het verlies van 5 procentpunten de grootste partij.

Het Vlaams belang kroont zich tot grote overwinnaar van deze stembusgang. De partij verdrievoudigt haar aantal verkozenen in de Kamer én in het Vlaams Parlement. Dit maakt dat de discussie over het cordon sanitaire opnieuw helemaal is losgebarsten.

Ook de groenen boeken winst. In het Vlaams Parlement gaat de partij naar 14 zetels (+4) en in de Kamer naar 8 zitjes (+2). In Franstalige België kroont Ecolo zich zelfs tot de sterkste groeier. Toch moeten de ecologisten de MR en de PS laten voorgaan. Beide partijen flirten daar met de 24 procent.

De laatste van drie winnaars in Vlaanderen tenslotte is de Partij van de Arbeid. De extreemlinkse partij komt in de Kamer met vier verkozenen en in het Vlaams Parlement met drie verkozenen.

Verliezers

Opvallend is dat de vier centrumpartijen allemaal verlies optekenen. Naast N-VA levert ook CD&V fors in: in het Vlaams Parlement levert de partij van Wouter Beke 6 procent in en strandt op 14,5 procent (19 zetels). In de Kamer verliezen de Christendemocraten bijna 5 procentpunt om af te klokken om 14%.

Ook die andere Zweedse partij Open Vld levert enkele procentpunten in en strandt op Vlaams en federaal niveau op 12 procent. De Vlaamse socialisten zakken in het Vlaams Parlement net onder de 10 procent. In de Kamer blijven ze daar net boven.

Conclusie: Vlaanderen heeft rechts en Vlaams-nationaal gestemd en Franstalig België zeer links. Nooit lagen die realiteiten verder uit elkaar, nooit beloofde de vorming van een federale regering zo moeilijk te worden. Voor de Vlaamse regering kunnen de zaken wel vlot lopen. Daar kan de Zweedse coalitie in principe verder doen. Al weet je nooit, temeer omdat Bart De Wever alle Vlaamse partijen zal uitnodigen voor een gesprek, dus ook het Vlaams Belang.