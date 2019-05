Barbara Creemers (Groen): “Op weg om aantal zetels in Limburg te verdubbelen”

Barbara Creemers, de Limburgse lijsttrekster van Groen voor de Kamer, is blij dat haar partij het goed gedaan heeft. Maar ze is ook geschrokken van het resultaat van het Vlaams Belang. De groenen halen voorlopig een procent meer dan bij de verkiezingen van vijf jaar geleden.

“De stemmen zijn nog niet allemaal geteld, maar zoals het er nu naar uitziet gaan we die federale zetel binnenhalen in Limburg en daar zijn we heel blij mee. In Limburg zijn nu 87 procent van de stemmen geteld, en als dat zo blijft verdubbelen we ons aantal zetels. Dat betekent dat Johan Danen naar het Vlaams en ik naar het federale parlement gaan. Daar zijn we heel blij mee”, zo laat de lijsttrekster uit As weten.

“We zijn ook wel geschrokken van de winst van het Vlaams Belang. Eigenlijk volgde het wel de lijn van de peilingen die we gezien hebben. Maar we zijn toch blij dat wij groeien ondanks een campagne waar het vaak allen tegen één was op het vlak van klimaat en ons programma. Maar het klopt dat we liever de 10 procent hadden gehaald.”

Ook voor Babara Creemers en Groen kan er geen sprake van zijn om het cordon sanitair rond het Vlaams Belang te verbreken.

